Son dakika haberleri | Samsun'da 7 kilo kubar esrar ele geçirildi Son dakika haberine göre Samsun'da bir evde ve bahçede arama yapan jandarma ekipleri 7 kilo kubar esrar maddesi ile birlikte bahçede ekili 187 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Samsun'da bir evde ve bahçede arama yapan jandarma ekipleri 7 kilo kubar esrar maddesi ile birlikte bahçede ekili 187 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Ahmetbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,

alınan arama kararıyla Ş.Y.'nin (40) evine ve evin bahçesine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 7 kilo kubar esrar maddesi ile bahçede ekili 187 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili firarda olan Ş.Y.'nin yakalanmasına çalışılıyor. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA