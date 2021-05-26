Son dakika haberleri... Samsun'da 7 bin 252 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 4 gözaltı
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Son dakika haberleri... Samsun'da 7 bin 252 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 4 gözaltı

Son dakika haberleri... Samsun'da 7 bin 252 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Samsun'da gözaltına alınan 4 kişi ile birlikte 7 bin 252 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun'da gözaltına alınan 4 kişi ile birlikte 7 bin 252 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen B.P., E.O.M., F.Z. ve E.K. isimli şahıslarla ilgili olarak yaptıkları takip ve çalışmalarda F.Z. ve E.K. isimli şahıslar Yeşildere Mahallesi'nde 112 adet sentetik ecza hap ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayın devamında B.P. ve E.O M. isimli şahısların ikametine operasyon düzenleyen narkotik polisi yaptıkları aramada 7 bin 140 adet daha sentetik ecza hap ele geçirdi. B.P. ve E.D.M. de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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