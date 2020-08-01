Son dakika haberleri: Samsun'da 687 milyon TL'lik karayolu yatırımı devam ediyor Son dakika haberlerine göre Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün Samsun'da devam eden 6 projesinin tutarının 687 milyon TL olduğu bildirildi.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün Samsun'da devam eden 6 projesinin tutarının 687 milyon TL olduğu bildirildi.

Samsun'da 374 kilometresi devlet yolu, 439 kilometresi il yolu olmak üzere toplamda 813 kilometre yol bulunuyor. Yol ağının yüzde 94'ü asfalt kaplamadan oluşuyor. Devlet ve il yollarının 337 kilometresi bitümlü sıcak karışım, 426 kilometresi sathi kaplama ve 50 kilometresi diğer yolları oluşturuyor. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce Samsun hudutları dahilinde 6 adet devam eden iş bulunuyor. Bu projelerin tutarı ise 687 milyon TL'den oluşuyor. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun-Bafra yolu ve Samsun Çevre Yolu işi, Çarşamba-Ayvacık yolu işi, Çarşamba-Ayvacık-Taşova il yolu, Havza Kurt Köprü yolu, Ladik-Taşova ikmal, Samsun-Çarşamba ayrımı-Asarcık yolu devam eden işler arasında bulunuyor.

Tarihi Kurt Köprü yolu çalışmaları devam ediyor

Turistlik yollar kapsamında olan tarihi 12, 8 kilometrelik Kurt Köprü bağlantı yolunda çalışmalara 2015 yılında başlandı. 2019 yıl sonu itibariyle 5,5 km'lik kesimi sathi kaplama seviyesinde tamamlandı ve trafiğe açıldı. 2020 yılı içerisinde 3 km'lik kısmı sathi kaplama seviyesinde tamamlanması hedefleniyor. Çarşamba-Ayvacık-Taşova yolunda ise 30,45 km uzunluğu olan yolda, yapım çalışmalarına 2017 yılında başlanıldı. Proje bünyesinde toplam uzunluğu 223,9 metre olan 4 adet tek 2 adet çift köprü, 350 metre uzunluğunda tek tüp tünel bulunuyor. 2019 yıl sonu itibariyle muhtelif kesimlerde toprak işleri ve sanat yapıları imalatlarında çalışıldı ve henüz bitirilen bir kesim bulunmuyor. 2020 yılı içerisinde 5 kilometrelik kesimin tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor.

Samsun-Bafra arası ve Samsun Çevre Yolu bitümlü sıcak karışım onarım işi kapsamında ihale yapıldı. 2020 yılında 15 kilometre bitümlü sıcak karışım, yenileme yapılması hedeflendi. Ladik-Taşova Devlet yolu ikmal işinde ise toplam 43,9 kilometre uzunluğundaki yolda ikmal ihalesi kapsamındaki yapım çalışmalarına 9 Şubat 2017 tarihinde başlandı. 2019 yıl sonu itibarıyla 37,2 kilometrelik tamamlanarak trafiğe açıldı. 2020 yılında ise 395 metrelik 3 adet tek köprü ve 2,9 kilometrelik kısmı tamamlanarak trafiğe açıldı. Samsun-Çarşamba-Asarcık yolu çalışmalarında 24,66 kilometre uzunluğunda olan yolda, yapım çalışmalarına 2016 yılında başlanıldı. 2019 yıl sonu itibarıyla 13,9 kilometrelik kesim tamamlanarak trafiğe açıldı. 2020 yılı içerisinde 4 kilometrelik kesimin tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor.

2020 yılında muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA