Son dakika haberleri | Samsun'da 5 gündür kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Son dakika haberleri | Samsun'da 5 gündür kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldı

10.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:25
Son dakika haberleri | Samsun'da 5 gündür kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi... Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 gündür kayıp olan Adem Bozkurt, göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 gündür kayıp olan Adem Bozkurt, göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

Çarşamba'nın Acıklı Mahallesi'nde aracını yol kenarına park edip başka bir araca bindikten sonra kendisinden haber alınamayan Adem Bozkurt'un (48) yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkurt'u bulmak için çalışma başlattı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Dalbahçe Mahallesi ve Karaağaç Mahallesi sınırında ateşli silahla göğsünden vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin Bozkurt'a ait olduğu belirlendi.

Bozkurt'un cesedi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güvenlik görevlileri, cinayetle ilgili Ç.A'yı (38) gözaltına alındı.

Öte yandan Bozkurt'un yakınları, bir televizyon programına çıkarak 5 gündür kayıp olan Adem Bozkurt'un bulunmasını istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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