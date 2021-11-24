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Son dakika haberleri | Samsun'da 3 otomobil birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Samsun'da 3 otomobil birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi: Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Kavakdibi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.T. yönetimindeki 52 RF 940 plakalı otomobil, kavşaktan geçiş yapmak isteyen A.D.'nin kullandığı 55 GL 495 plakalı otomobil ile S.Z.B. idaresindeki 41 YK 166 plakalı otomobile çarptı. Kazada 55 GL 945 plakalı otomobilde bulunan Kemal Gül (71) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler A.D. ve Y.T. ile yanındaki N.T. yararlandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden Kemal Gül'ün cesedi ise ilk incelemelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

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