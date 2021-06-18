Son dakika haberleri! Samsun'da 3 ayrı hırsızlık olayı: 5 gözaltı
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Son dakika haberleri! Samsun'da 3 ayrı hırsızlık olayı: 5 gözaltı

Son dakika haberleri! Samsun'da 3 ayrı hırsızlık olayı: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Samsun'un Çarşamba, Terme ve Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen toplam 3 hırsızlık olayıyla ilgili 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba, Terme ve Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen toplam 3 hırsızlık olayıyla ilgili 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme Timi ile Çarşamba, Terme ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlık olaylarına karşı ortak çalışmalar yapıldı.

Yapılan ortak çalışma neticesinde Çarşamba ilçesi Yamanlı Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında traktör arkasına takılan ve tarladan çalınan tırmık ile ilgili olarak şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde, çalıntı olan 1 adet tırmık ele geçirildi, olayla ilgili şüpheli 3 şahıs gözaltına alındı.

Terme ilçesi Akçay Mahallesi'nde bir firmaya ait 43 kg bakır enerji kablosu hırsızlığı olayı ile ilgili olarak yapılan araştırma neticesinde şüpheli 1 şahıs suç konusu malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Ayvacık ilçesi Gürçam Mahallesi'nde 1 şahsın evinde bulunan kendisine ait 4 adet altın bilezik ve 1000 TL nakit parasının çalınması olayı ile ilgili olarak yapılan araştırma neticesinde şüpheli 1 şahıs suç konusu malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. 4 adet altın bilezik ve 1000 TL para ise sahibine teslim edildi.

Toplam 3 hırsızlık olayında 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN

Son dakika haberleri! Samsun'da 3 ayrı hırsızlık olayı: 5 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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