Son dakika haberleri | Samsun'da 16 yaşındaki çocuk çakmak gazından öldü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk, çakmak gazından zehirlenerek öldü.

Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk, çakmak gazından zehirlenerek öldü.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki E.P. çakmak gazından zehirlendi. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan E.P. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. E.P. Rıdvan Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı