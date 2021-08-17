Son dakika haberleri | Samsun'da 16 yaşındaki çocuk çakmak gazından öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Samsun'da 16 yaşındaki çocuk çakmak gazından öldü

Son dakika haberleri | Samsun'da 16 yaşındaki çocuk çakmak gazından öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk, çakmak gazından zehirlenerek öldü.

Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk, çakmak gazından zehirlenerek öldü.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki E.P. çakmak gazından zehirlendi. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan E.P. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. E.P. Rıdvan Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

41 yaşındaki adam, 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyince dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
41 yaşındaki adam, 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyince dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Akrabaların kız alıp verme kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı
Akrabaların kız alıp verme kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Abdullah Gül Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Şahan Gökbakar Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Alex Teixeira Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Samsun'da 16 yaşındaki çocuk çakmak gazından öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 10:15:06. #1.15#

title