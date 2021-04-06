Son dakika haberleri | Samsun'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan dolmuş şoförü adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Samsun'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan dolmuş şoförü adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan dolmuş şoförü adliyeye sevk edildi Samsun'da alacak-verecek tartışmasında bir kişiyi aracının içinde tabancayla vurarak öldüren, bir kişiyi de ağır yaralayan dolmuş şoförü polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan dolmuş şoförü adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da alacak-verecek tartışmasında bir kişiyi aracının içinde tabancayla vurarak öldüren, bir kişiyi de ağır yaralayan dolmuş şoförü polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Işınsu Sokak'ta dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuş şoförlüğü yapan Dursun Asma'nın alacak-verecek meselesi nedeniyle aracının içinde silahlı saldırısına uğrayan Mevlüt Ceylan çenesi ve karnına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, Ümmet Ceylan ise sol göz altı ve sağ karnından vurularak ağır yaralandı. Ümmet Ceylan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Dursun Asma olaydan sonra kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Dursun Asma polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Son dakika haberleri | Samsun'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan dolmuş şoförü adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri | Samsun'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan dolmuş şoförü adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri | Samsun'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan dolmuş şoförü adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri | Samsun'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan dolmuş şoförü adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Demet Akalın İbrahim Çelikkol İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Cenk Tosun Şenol Güneş Burak Yılmaz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Samsun'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan dolmuş şoförü adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 15:04:25. #1.15#
title