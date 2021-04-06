Son dakika haberleri | Samsun'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan dolmuş şoförü adliyeye sevk edildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan dolmuş şoförü adliyeye sevk edildi Samsun'da alacak-verecek tartışmasında bir kişiyi aracının içinde tabancayla vurarak öldüren, bir kişiyi de ağır yaralayan dolmuş şoförü polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan dolmuş şoförü adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da alacak-verecek tartışmasında bir kişiyi aracının içinde tabancayla vurarak öldüren, bir kişiyi de ağır yaralayan dolmuş şoförü polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Işınsu Sokak'ta dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuş şoförlüğü yapan Dursun Asma'nın alacak-verecek meselesi nedeniyle aracının içinde silahlı saldırısına uğrayan Mevlüt Ceylan çenesi ve karnına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, Ümmet Ceylan ise sol göz altı ve sağ karnından vurularak ağır yaralandı. Ümmet Ceylan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Dursun Asma olaydan sonra kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Dursun Asma polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY