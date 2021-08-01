Son dakika haberleri... Samsun Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde
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Son dakika haberleri... Samsun Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde

Son dakika haberleri... Samsun Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2 itfaiye aracı, 3 arazöz ve 1 pikaptan oluşan ekiple yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2 itfaiye aracı, 3 arazöz ve 1 pikaptan oluşan ekiple yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına katıldı.

Antalya'da tüm ülkenin canını yakan yangınları söndürme çalışmalarına destek için Samsun Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracı, 3 arazöz ve 1 pikap, yangını söndürme çalışmalarında görev almak amacıyla Antalya'ya doğru yola çıktı. Dün akşam saatlerinde Samsun'dan Antalya'ya yola çıkan araçlar, söndürme çalışmalarına katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, devletin tüm imkanları ile yangın bölgesinde bulunduğunu kaydederek, "Yaşanan ve hepimizi derinden etkileyen yangında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız onlarla. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

Başkan Demir, hizmet ve yatırımların da süreceğini ifade ederek, "Projelerimiz yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı" dedi.

Ayrıca Başkan Demir, İlkadım ilçesinde incelemelerde bulundu. Gürgendağ-Akgöl grup yolu ile Gürgendağ-Haydarlar grup yolunda tamamlanan çalışmalar ile Bilmece Mahallesi'ndeki yol genişletme çalışmalarını yerinde gören Başkan Demir, "Bütün ilçelerimizde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Her ilçemizde, her mahallemizde neredeyse bir şantiye var. Ekiplerimiz 7/24 gece gündüz çalışıyor. Hafta sonları dahil olmak üzere 24 saat esasına göre yoğun bir şekilde çalışıyoruz, sahadayız. Hizmetlerimiz ve yatırımlarımız yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı" diye konuştu.

Adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde her ilçede altyapı ve üst yapı noktasında eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Mustafa Demir, "Şehrimize yakışan yollar yapıyoruz. Gittiğimiz, gezdiğimiz her ilçemizde vatandaşlarımızın bize olan ilgisi ve samimiyeti, doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Samsun'un her yerinde, en ücra noktasında da Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Subaşı, Saathane, Toybelen, Canik ve İlkadım gibi şehrin birçok noktasında ve ilçelerde tüm ekipler 7/24 çalışmayı sürdürüyor. - SAMSUN

Son dakika haberleri... Samsun Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde
Son dakika haberleri... Samsun Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde
Son dakika haberleri... Samsun Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde
Son dakika haberleri... Samsun Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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