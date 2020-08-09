Son dakika haberleri... Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden ilaçlama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden ilaçlama

Son dakika haberi: Samsun Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek, karasinek ve haşerelerle mücadele kapsamında il genelinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Son dakika haberleri... Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden ilaçlama
09.08.2020 14:14 | Son Güncelleme: 09.08.2020 14:18

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek, karasinek ve haşerelerle mücadele kapsamında il genelinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi il merkezi ve ilçelerde sinekle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu dönemde sivrisinek, karasinek, haşerelerle mücadelesini ara vermeden sürdüren ekipler, il merkezi ve tüm ilçelerde etkin bir süreç yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren sinek popülasyonuna karşı 12 ekip ve 43 personelle gece gündüz çalışma yaptığını belirten Daire Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler, "Pek çok tehlikeli hastalığın taşınmasında tehlike arz eden sivrisinek ve diğer zararlılara karşı mahallelerimizde, 79 adet kanal ve dere ile yaklaşık 12 bin adet üreme alanında periyodik olarak larva ilaçlaması yapılıyor. Ayrıca 124 mahallede de düzenli olarak ilaçlama ile uçkun mücadelesi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Nisan ayından bugüne kadar toplamda 593 ton ilaç (solüsyon) kullanıldı" dedi. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed, Beyrut'taki patlama ve gösteriler sonrasında istifa etti Dünya
Son dakika: Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed, Beyrut'taki patlama ve gösteriler sonrasında istifa etti
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı 3. Sayfa
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Politika
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Güncel
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker...
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi Spor
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor Güncel
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi
Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım
Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım
Beton mikseri bariyere çarpıp devrilince ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü
Beton mikseri bariyere çarpıp devrilince ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Cenk Eren Gupse Özay Orhan Gencebay
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Otobüs Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden ilaçlama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 14:24:15. #1.14#
title