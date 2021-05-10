Son dakika haberleri... Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliği karara bağlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliği karara bağlanacak

Son dakika haberleri... Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliği karara bağlanacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber: UEFA, Şampiyonlar Ligi Finali için son kararını 2 gün içinde yapacağı toplantılar ile verecek.

UEFA, Şampiyonlar Ligi Finali için son kararını 2 gün içinde yapacağı toplantılar ile verecek. 

İngiltere hükümetinin koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'yi yüksek riskli ülkeler arasına alması ve 10 günlük karantina işlemi uygulanacağını açıklamasının ardından, finale kalan Manchester City ve Chelsea başvuru yaparak maçın İngiltere'de oynanmasını talep etti. Bunun üzerine harekete geçen UEFA, insan sağlığını ön planda tutarak Türkiye'ye konuyu iletti. 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Manchester City-Chelsea maçının Londra Wembley'e taşınması gündemde olup, geçen sene de pandemi yüzünden İstanbul'da yapılamayıp Portekiz'e taşınan finalin bu kez 2023 yılına ertelenmesi teklifi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliği karara bağlanacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 10:19:17. #1.14#

title