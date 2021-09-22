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Son dakika haberleri... Samanlık yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Samanlık yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Erzincan'da samanlıkta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da samanlıkta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Bugün saat 07.20 sıralarında Ulalar Mahallesinde İbrahim Aksoy'a ait samanlıkta yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. - ERZİNCAN

Son dakika haberleri... Samanlık yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Samanlık yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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