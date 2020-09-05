Son dakika haberleri | Samandağ'da orman yangını drone ile havadan görüntülendi
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Son dakika haberleri | Samandağ'da orman yangını drone ile havadan görüntülendi

Son dakika haberleri... Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen orman yangını drone ile havadan görüntülendi.

05.09.2020 18:17 | Son Güncelleme: 05.09.2020 18:22

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen orman yangını drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, Samandağ ilçesi Yeniköy mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler yangına havadan ve karadan müdahalede bulunmaya başladı. Ekiplerin 6 saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangına 2 hava aracı ile 40 arazöz müdahalede bulunurken çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.

(Alican Gümüş - Onur Akbulut/İHA)

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Son dakika haberleri | Samandağ'da orman yangını drone ile havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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