Son dakika haberleri! Saman yüklü kamyonlar tehlike oluşturuyor Son dakika gelişmesine göre Saman yüklü kamyonlar tehlike oluşturuyor Şanlıurfa'da hasat dönemiyle birlikte tehlikeli bir şekilde yollarda ilerleyen saman yüklü araçlar görülmeye başlandı.

Saman yüklü kamyonlar tehlike oluşturuyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hasat dönemiyle birlikte tehlikeli bir şekilde yollarda ilerleyen saman yüklü araçlar görülmeye başlandı.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da hasat döneminin başlamasıyla birlikte trafikte saman yüklü araçlar görülmeye başlandı. Yaklaşık 3 metre yüksekliği bulan yükleriyle ilerleyen kamyon ve tırlar, tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Kamyon ve tırların yolda ilerleyişi vatandaşlar tarafından da kameralara kaydedildi.

Kaynak: İHA