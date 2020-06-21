Son dakika haberleri! Saman yüklü kamyonlar tehlike oluşturuyor
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Son dakika haberleri! Saman yüklü kamyonlar tehlike oluşturuyor

Son dakika gelişmesine göre Saman yüklü kamyonlar tehlike oluşturuyor Şanlıurfa'da hasat dönemiyle birlikte tehlikeli bir şekilde yollarda ilerleyen saman yüklü araçlar görülmeye başlandı.

21.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:55

Saman yüklü kamyonlar tehlike oluşturuyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hasat dönemiyle birlikte tehlikeli bir şekilde yollarda ilerleyen saman yüklü araçlar görülmeye başlandı.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da hasat döneminin başlamasıyla birlikte trafikte saman yüklü araçlar görülmeye başlandı. Yaklaşık 3 metre yüksekliği bulan yükleriyle ilerleyen kamyon ve tırlar, tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Kamyon ve tırların yolda ilerleyişi vatandaşlar tarafından da kameralara kaydedildi.

Son dakika haberleri! Saman yüklü kamyonlar tehlike oluşturuyor

Kaynak: İHA

Manşet

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