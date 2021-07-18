Son dakika haberleri! Saman yüklü kamyonlar kazalara davetiye çıkarıyor
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Son dakika haberleri! Saman yüklü kamyonlar kazalara davetiye çıkarıyor

Son dakika haberleri! Saman yüklü kamyonlar kazalara davetiye çıkarıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da hasat döneminin ardından yollarda ilerleyen saman yüklü kamyonların tehlikeli yolcuğu, kazalara davetiye çıkartıyor.

Elazığ'da hasat döneminin ardından yollarda ilerleyen saman yüklü kamyonların tehlikeli yolcuğu, kazalara davetiye çıkartıyor.

Elazığ'da hasat döneminin ardından satılan samanlar, özellikle kışın sert geçen ve ağırlıklı olarak besi hayvancılığı yapılan Doğu Anadolu illerine sevk edilmeye başlandı. Çuvallara doldurulan samanlar kamyonlara istifleniyor. Bu şekilde tonlarca ağırlığa ve metrelerce yüksekliğe ulaşan kamyonlar, karayollarında tehlike oluşturuyor.

Özelikle rüzgarlı havalarda saçılan samanlar görüş açısını düşürürken dar yollarda kazalara davetiye çıkarıyor. - ELAZIĞ

Son dakika haberleri! Saman yüklü kamyonlar kazalara davetiye çıkarıyor
Son dakika haberleri! Saman yüklü kamyonlar kazalara davetiye çıkarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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