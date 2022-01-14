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Son dakika haberleri! Saman ve odun dolu metruk evde yangın

Son dakika haberleri! Saman ve odun dolu metruk evde yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Van'ın İpekyolu ilçesinde içi saman ve odun dolu tek katlı metruk bir binada çıkan yangın korkuya neden oldu.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde içi saman ve odun dolu tek katlı metruk bir binada çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçenin İkinisan Caddesi üzerindeki tek katlı metruk bir binada meydana geldi. İçerisinde saman ve odunların bulunduğu evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. 2 saatlik çalışmanın sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Son dakika haberleri! Saman ve odun dolu metruk evde yangın

Son dakika haberleri! Saman ve odun dolu metruk evde yangın

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