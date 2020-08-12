Son dakika haberleri: Salondan kaçtılar, baraj gölü ortasında teknede nikah kıydılar
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Son dakika haberleri: Salondan kaçtılar, baraj gölü ortasında teknede nikah kıydılar

Gelen son dakika haberine göre Salondan kaçtılar, baraj gölü ortasında teknede nikah kıydılar Doğa tutkunu çift, Kozan Barajı üzerinde teknede nikahlarını kıydırdı Adana'nın Kozan ilçesinde doğa tutkunu Melek ve Emrah Kızıldağ çifti, nikah salonu yerine Kozan Barajı'ndaki bir teknede nikah töreni yaptı.

12.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:06

Salondan kaçtılar, baraj gölü ortasında teknede nikah kıydılar

Doğa tutkunu çift, Kozan Barajı üzerinde teknede nikahlarını kıydırdı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde doğa tutkunu Melek ve Emrah Kızıldağ çifti, nikah salonu yerine Kozan Barajı'ndaki bir teknede nikah töreni yaptı. Teknede çiftin nikahı kıyan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan'ın muhteşem manzaralı baraj gölünde dünya evine giren çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Kozan'da muhteşem doğa manzarası ile Kozanlılara boğaz manzarası sunan baraj gölü, ilginç bir nikah törenine ev sahipliği yaptı. Doğa tutkunu Emrah ve Melek Kızıldağ çifti, ömür boyu mutluluğun imzasını baraj gölünde tekneke kıyılan nikah töreninde attı. Kona virüs tedbirlerine uyarak maskeli mesafeli törende nikahı Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan kıydı.

Başkan Özgan, Kozanlıların İstanbul boğazı gibi doğası, suyu sakinlik ve huzuru ile muhteşem bir yapıya sahip olan barajında tekne turlarında mutluluğa ortak olmaktan çok keyif aldıklarını ifade ederek, Kızıldağ çiftine mutluluklar diledi.

Başkan Özgan, evlilik cüzdanını gelin Melek Kızıldağ'a verirken, "Çocuklarımızın ailelerimizin yanında olmaktan çok mutlu oluyoruz. Bu teknenin çok eski mazisi var. Buradan herkesi davet ediyorum ve gelin Kozan'ımıza barajımızı teknemizi Dağılcak tabiat parkımızı görün. Ailemiz çok değerli bugünde dünya evine girdiler, mutluluklar diliyorum" dedi.

Çocukluğunun geçtiği barajda mutluluğa "evet" dedi

Kozan Karacadağ Kütüphane Müdürü olan damat Emrah Kızıldağ, çocukluğunun geçtiği Kozan barajında mutluluğa evet dediğini ifade ederek,"İstedik ki bu güzel günümüzde çocukluğumuzun geçtiği sözleri imza ile akde geçirelim. Eşime bu talebimi ilettim. O da kabul etti ve belediye başkanımız Kazım Özgan kırmadı geldi, nikahımızı kıydı. Pandemi sürecine dikkat ettik. Fotoğraf için maskelerimizi çıkardık. Çok güzel bir nikah oldu bizim için dedi.

"Pandemi geliniyim"

Gelin Melek Kızıldağ, çok mutlu olduğunu ifade ederek "Eşim nikahımızı burada yapmak istediğini söyledi. Ben de pandemi geliniyim bu evlenmemize mani olmadı. Nikahımız kıyıldı çok mutluyum" dedi.

Nikah merasiminin ardından çift nikah pastasını keserek bol bol Kozan baraj manzarasında fotoğraf çektirdi. Aile bireyleri ile birlikte sosyal mesafeli doyasıya eğlendiler.

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Son dakika haberleri: Salondan kaçtılar, baraj gölü ortasında teknede nikah kıydılar

Kaynak: İHA

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