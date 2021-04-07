Son dakika haberleri... Salıpazarı'nda sel felaketinin ardından başlanan yeni köprü inşaatında sona yaklaşıldı
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Son dakika haberleri... Salıpazarı'nda sel felaketinin ardından başlanan yeni köprü inşaatında sona yaklaşıldı

Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Salıpazarı'nda sel felaketinin ardından başlanan yeni köprü inşaatında sona yaklaşıldı

Son dakika haberler... Salıpazarı ilçesinde 2 yıl önce yaşanan sel felaketinin ardından başlanan yeni köprü inşaatında sona gelindi.

Salıpazarı ilçesinde 2 yıl önce yaşanan sel felaketinin ardından başlanan yeni köprü inşaatında sona gelindi.

İlçede 2019 yılında yaşanan ve bir kişinin yaşamını kaybettiği sel felaketinin ardından aynı yıl kasım ayında başlanan yeni köprü inşaatında sona yaklaşıldı.

Köprü inşaatında incelemede bulunan Belediye Başkanı Halil Akgül, yapılan köprünün tamamlanması ile Bereket ile Yavaşbey mahallelerinin birbirine bağlanacağını, Cumhuriyet Meydanı'nda da araç trafiğini rahatlatmış olacaklarını söyledi.

Köprünün 12,5 metre genişliğinde, 80 metre uzunluğunda olacağını ve 3 ayak üzerine inşa edileceğini anlatan Akgül, "2 milyon 500 bin liraya mal olan köprü ile geniş ayakları sayesinde sel ve taşkınların artık Salıpazarı'nda önüne geçeceğiz. Baraj inşaatının da sona ermesi ile Salıpazarı eskiden yaşadığı taşkın ve selleri inşallah bir daha yaşamayacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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