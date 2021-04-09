Son dakika haberleri! Salihli OSB Müteşebbis Heyeti gündem maddelerini karara bağladı
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Son dakika haberleri! Salihli OSB Müteşebbis Heyeti gündem maddelerini karara bağladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Salihli OSB Müteşebbis Heyeti gündem maddelerini karara bağladı

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın hızla büyüyen organize sanayi bölgelerinden biri olan Salihli Organize Sanayi Bölgesinin Müteşebbis Heyeti Toplantısı video konferansla gerçekleştirildi.

Manisa'nın hızla büyüyen organize sanayi bölgelerinden biri olan Salihli Organize Sanayi Bölgesinin Müteşebbis Heyeti Toplantısı video konferansla gerçekleştirildi.

Salihli OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Çevrimiçi yapılan toplantıya Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlık ederken, toplantıya Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Müteşebbis Heyetin YİKOB, Salihli Belediyesi ile Salihli Ticaret ve Sanayi Odasından yer alan üyeler katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. - MANİSA

Son dakika haberleri! Salihli OSB Müteşebbis Heyeti gündem maddelerini karara bağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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