Son dakika haberleri! Salihli OSB Müteşebbis Heyeti gündem maddelerini karara bağladı

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın hızla büyüyen organize sanayi bölgelerinden biri olan Salihli Organize Sanayi Bölgesinin Müteşebbis Heyeti Toplantısı video konferansla gerçekleştirildi.