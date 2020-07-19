Son dakika haberleri... Salihli'de kaçak sigara operasyonu Son dakika haberi... Manisa'nın Salihli ilçesinde 29 bin 140 doldurulmuş makaron ile kaçak sigara imalatında kullanılan makine ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 29 bin 140 doldurulmuş makaron ile kaçak sigara imalatında kullanılan makine ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kaçak tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine ve sokak satıcılarına yönelik ilçe genelinde çalışma başlatıldı.

Önceden belirlenen bir adreste, 29 bin 140 tütün doldurulmuş makaron sigara, 3 bin 400 gümrük kaçağı makaron, 681 gümrük kaçağı sigara sarma makinası, 41 sökülmüş bandrol, 11 gümrük kaçağı nargile aroması, 2 sigara dolum makinası, 194 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 46 kilogram gümrük kaçağı çay, 9 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 28 kilogram bandrolsüz tütün bulundu.

İş yeri sahibine 5607 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA