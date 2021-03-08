Son dakika haberleri: Salihli'de 10 köpek yavrusu yangında öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Salihli'de 10 köpek yavrusu yangında öldü

08.03.2021 20:52 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:57
Son dakika haberleri: Salihli'de 10 köpek yavrusu yangında öldü

Son dakika gündem haberi... MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sazlık alanın ateşe verilmesi sonucu çıkan yangında 10 köpek yavrusu öldü.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sazlık alanın ateşe verilmesi sonucu çıkan yangında 10 köpek yavrusu öldü. Yaklaşık 1 saatlik müdahale ile söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yılmaz Mahallesi'nde bulunan sazlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın alanında inceleme yapan ekipler, yan yana yatmış 10 köpek yavrusunun ölüsünü buldu. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. 


Son dakika haberleri: Salihli'de 10 köpek yavrusu yangında öldü
Son dakika haberleri: Salihli'de 10 köpek yavrusu yangında öldü
Son dakika haberleri: Salihli'de 10 köpek yavrusu yangında öldü
Son dakika haberleri: Salihli'de 10 köpek yavrusu yangında öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Pervin Buldan Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Hakan Taşıyan Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Caner Erkin Ünal Karaman Sergen Yalçın Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fatih Terim Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Salihli'de 10 köpek yavrusu yangında öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 20:57:55. #1.15#
title