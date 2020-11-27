Son dakika haberleri... Salgının finans kuruluşları üzerinde uzun vadeli etkileri olacak
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Son dakika haberleri... Salgının finans kuruluşları üzerinde uzun vadeli etkileri olacak

27.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:16
Son dakika haberleri... Salgının finans kuruluşları üzerinde uzun vadeli etkileri olacak

Son dakika haber... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal kurumlar üzerinde uzun vadeli olumsuz etkileri olacağını bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal kurumlar üzerinde uzun vadeli olumsuz etkileri olacağını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, finansal kurumların salgının uzun vadeli ekonomik darbelerine maruz kalacağı, bunun da büyük olasılıkla çoğu bankanın ve ABD'deki sağlık sigortası şirketlerinin kredi profilleri üzerinde negatif etkilerinin olacağı belirtildi.

Salgının ardından uzun süre bankaların zorlu bir faaliyet ortamına sahip olacağı belirtilen açıklamada, artması beklenen işsizliğin ve ekonomik zayıflığın özellikle orta ve küçük ölçekli işletmelerin yoğun olarak kredi aldığı finansal kuruluşların varlık kaliteleri üzerindeki baskıyı artırabileceği kaydedildi.

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Fitch Ratings'in açıklamasında ayrıca zayıf talebin ve azalan sermaye piyasası aktivitesinin finans kuruluşlarının gelirlerini baskılayabileceği, mevcut olumsuz koşulların finans sektöründe küresel ölçekte konsolidasyonu artırabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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