Son dakika haberleri... Salgına karşı "paylaşım" kalkanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Salgına karşı "paylaşım" kalkanı

25.11.2020 11:24 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:27
Son dakika haberleri... Salgına karşı

Gelen son dakika haberlerine göre Osmangazi Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini 'paylaşım ve dayanışma' ile azaltıyor.

Osmangazi Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini 'paylaşım ve dayanışma' ile azaltıyor. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü mart ayından itibaren temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, özellikle gıda yardımlarıyla yüzleri güldürüyor.

1 milyonu aşan nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Osmangazi Belediyesi, pandemi sürecinin başından itibaren yoğun mesai harcıyor. Salgın nedeniyle evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik 'Belediyem Benimle' birimi bünyesinde kurulan sosyal destek ekipleri, ilçenin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor. 136 mahalleyi kapı kapı gezen ekipler, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük ekmek, çorba, erzak, hijyen paketi dağıtımı yapıyor. Osmangazi Belediyesi'nin her zaman olduğu gibi pandemi döneminde de yanlarında olduğunu belirten vatandaşlar, Başkan Mustafa Dündar ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Küresel salgınının üstesinden tedbir ve dayanışma ruhu ile gelineceğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi'de yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına her alanda mücadele ediyoruz. Bu süreçte özellikle sosyal destek ekibimiz, vatandaşlarımızı mağdur etmemeye özen gösteriyor. Ekiplerimiz, bugüne kadar 256 bin 672 talep kaydı oluşturdu. Günlük ekmek, çorba, erzak ve hijyen paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Paylaşma, bizim geleneğimiz ve geleceğimizdir. İyilik paylaştıkça büyüyor, sofralar paylaştıkça bereketleniyor. Yaptığımız çalışmaların karşılığını inşallah en yakın zamanda alacağız. Lütfen tedbiri bir an olsun elden bırakmayalım" dedi. - BURSA

Son dakika haberleri... Salgına karşı 'paylaşım' kalkanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Doktor belediye başkanı salgına karşı halkı anonsla uyardı
Doktor belediye başkanı salgına karşı halkı anonsla uyardı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden salgına karşı yeni önlemler
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden salgına karşı yeni önlemler
Son dakika haberleri | Bakan Selçuk: Salgın sürecinde eğitimde sağlanan başarı, dünyanın takdirini topluyor
Son dakika haberleri | Bakan Selçuk: Salgın sürecinde eğitimde sağlanan başarı, dünyanın takdirini topluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Murat Kurum Bülent Turan Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı
Magazin Sinan Akçıl Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Fatih Terim Ersun Yanal Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk İstifa Bülent Arınç Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Salgına karşı "paylaşım" kalkanı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 11:28:31. #1.15#
title