Son dakika haberleri: Salgın nedeniyle fındık hasadında ek tedbirler alınacak Son dakika haberi... KARADENİZ'de temmuz ayının son haftalarında başlaması beklenen fındık hasadı öncesi hazırlıklar sürerken, koronavirüs salgını nedeniyle, hasadın olumsuz yönde etkilenmemesi için de ek tedbirler alınması planlanıyor.

KARADENİZ'de temmuz ayının son haftalarında başlaması beklenen fındık hasadı öncesi hazırlıklar sürerken, koronavirüs salgını nedeniyle, hasadın olumsuz yönde etkilenmemesi için de ek tedbirler alınması planlanıyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, Doğu ve Güneydoğu Bölgesi illerinden gelecek olan mevsimlik fındık işçileri için sıkı tedbirler alıp, hazırlıkların yapılacağını belirtti.

Dünyada 110'dan fazla ülkeye fındık ihraç eden Türkiye, bu alandaki üretim ve ihracattaki liderliğini koronavirüs salgınına rağmen halen koruyor. İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve İngiltere gibi ülkelere her yıl yüksek miktarda fındık ihracatı yapan Türkiye, tarım ve gıda ürünleri ihracatının da yüzde 9'unu fındıktan sağlıyor. Türkiye'de 592 bin aile tarafından 728 bin hektar alan üzerinde yılda ortalama 500-700 bin ton fındık üretimi yapılıyor. Dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini yapan Türkiye, 110'dan fazla ülkeye yılda 250 bin ton iç fındık ihracatı yaparak, dünya fındık ihracatının da yüzde 76'sını gerçekleştiriyor. Yapılan bu ihracatla Türkiye, yıllık ortalama 2 milyar dolarlık gelir elde ediyor. Dünya fındık üretimi ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'de, fındığa ilgide gittikçe artıyor. Temmuz ayının son haftalarında başlaması beklenen fındık hasadı öncesi hazırlıklar sürerken, tüm dünyanı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, hasadın olumsuz yönde etkilenmemesi için de ek tedbirler alınması planlanıyor.

MEVSİMLİK İŞÇİLERE TEDBİRAltınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık ihracatında büyük potansiyele sahip olan Türkiye'de, hasat hazırlığının başladığını söyledi. Koronavirüs salgınına rağmen fındığın ihracatta ve tüketimde olumsuz etkilenmediğini, daha da değer kazandığını belirten Akça, üreticinin bu süreçte bahçelerinde daha çok çalışarak işçi ücreti ödemekten de kurtulduğunu kaydetti. Fındık bahçesinde çalışan üreticilerin işçi maliyetlerini düşürmesiyle bunu kazanca çevirdiğini anlatan Akça, 'Malum virüs nedeniyle üreticilerimizin büyük bölümü bu sene hasat öncesi hazırlıklarını bahçelerde kendileri çalışarak değerlendirdi. Gerek bahçelerin yabancı ot temizliği, gerekse ilaç ve gübreleme çalışmasını bizzat kendisi yaptı. Böylece günlük yevmiye vermekten de kurtuldu, bu para cebine kaldı. İşçilik maliyetinin azaltılmasıyla fındığı daha da değer kazandı. Bu sene hasatta da genel olarak yerli işçiler fındığını toplayacak. Çünkü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden daha önceki yıllarda olduğu gibi yoğun bir işçi geleceğini tahmin etmiyoruz. Gelen işçiler olacak ama önceki gibi olmayabilir. Buna yönelik ek tedbirler alınacak" diye konuştu.'EN ÖNEMLİ SORUN HASAT?Fındıkta en önemli sorunun hasat olduğunu da vurgulayan Atakan Akça, "Pandemi nedeniyle bir takım tedbirler var. Rize bölgesinde çay hasadında bir takım sıkıntılar yaşandı, problem çözüldü. Çay hasadı sağlıklı bir şekilde yerine getiriliyor. Sezonda fındık toplamayla ilgili çok yoğun bir talep oluşuyor. Özellikle dışarıdan gelen işçiler bu talebi karşılamaya çalışıyor. Kaldırılan seyahat yasağıyla birlikte ulaşımda sorun olmayacak. Ancak Doğu ve Güneydoğu bölgesinden gelen işçilerin sağlık raporu ve gerekli tedbirleri alarak bu bölgeye geleceğini düşünüyoruz. Gelecek işçi kardeşlerimizin önemli tedbirler alması gerekiyor. Uygulanan kurallara hepimizin uyması gereklidir. Ordu Valiliği tarafından oluşturulacak komisyonla bu gelişleri çok sıkı takip edeceğiz. Bütün tedbirlerin alınması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İl dışından gelecek işçi kardeşlerimiz için geçici konaklama yerleri oluşturuluyor. Bu sene daha çok fazla personelle pandemi kurallarına uyulması için azami tedbirler alınacak, bunun bizde takipçisi olacağız" dedi.'HASATTA İŞÇİ SIKINTISI OLABİLİR'

Fındık üreticisi Erol Biber ise, daha önceki yıllarda yerli ve mevsimlik işçilerle fındık hasadı yaptığını belirterek, 'Virüs salgını nedeniyle birçok işçiliği kendimiz yapmak zorunda kaldık. Artık hasat yaklaşıyor, işçi sıkıntısı olacağı görünüyor. Bunun için kendi tedbirimizi şimdiden aldık, iş başa düştü. Artık bu sene fındığı kendimiz toplayacağız, yerli işçi bulabilirsek iyi ama zor görünüyor. Bizim gibi birçok üreticide kendi fındığını kendisi toplayacak, bunu mecburen yapacak" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA