Son dakika haberleri | Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Son dakika haberleri | Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika haberleri | Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... Amasya'nın Merzifon ilçesinde İsrail saldırıları sonucu Kudüs'te hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde İsrail saldırıları sonucu Kudüs'te hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrası, İsrail'in Kudüs'te gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı eda edildi. Cuma namazı sonrası Kara Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına AK Parti Amasya Milletvekili, sivil toplum kuruluşları ve yaklaşık 100 kişi katıldı. Kılınan cenaze namazında hayatlarını kaybeden Filistinli vatandaşlar için dua edildi.

İsrail'in saldırılarını lanetleyen Ali Taha Demir, "İsrail saldırıları sonucu şehadete eren din kardeşlerimizin şehadetlerini Allah'ım kabul eylesin. Onları bu zulme uğratan İsrail'i Cenab-ı Allah kahrı perişan etsin. Yüce Rabb'imiz bu mübarek Ramazan Bayramı'nın yüzü suyu hürmetine İslam ümmetine birlik, dirlik ve güzellik ihsan eylesin. Her zaman dualarımız din kardeşlerimizle beraberdir. Rabbim onların yardımcısı olsun inşallah" dedi. - AMASYA

Son dakika haberleri | Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haberleri | Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haberleri | Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haberleri | Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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