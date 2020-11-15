Son dakika haberleri! Saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
15.11.2020 14:02 | Son Güncelleme: 15.11.2020 14:07
Son dakika haberleri: MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
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