Son dakika haberleri! Saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi.