Son dakika haberleri! Saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri! Saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

15.11.2020 14:02 | Son Güncelleme: 15.11.2020 14:07
Son dakika haberleri! Saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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