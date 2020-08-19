Son dakika haberleri: Salda Gölü'nün fosseptik karışan dere suyuyla kirlendiği iddiasını su analiz raporu yalanladı
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Son dakika haberleri: Salda Gölü'nün fosseptik karışan dere suyuyla kirlendiği iddiasını su analiz raporu yalanladı

Son dakika haberlerine göre Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve berrak temiz suyunun güzelliğiyle bilinen Salda Gölü'ne ilişkin bir internet sitesinde yer alan fosseptikten gelen atık suyla kirlendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Son dakika haberleri: Salda Gölü'nün fosseptik karışan dere suyuyla kirlendiği iddiasını su analiz raporu yalanladı
19.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:34

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve berrak temiz suyunun güzelliğiyle bilinen Salda Gölü'ne ilişkin bir internet sitesinde yer alan fosseptikten gelen atık suyla kirlendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gölün tamamında düzenli ölçümlemeler yapıldığı ve söz konusu sitedeki fotoğrafın eski olduğu belirtildi.

Gölün yakınındaki Salda köyünde bulunan 3 gözlü fosseptik çıkışının doğal arıtma ünitesinde arıtıldığı ve çıkan arıtılmış atık suyun bölgedeki tarım arazilerinde sulama amaçlı kullanıldığı vurgulandı.

Salda ve Doğanbaba köyleri için İller Bankası tarafından atık su arıtma tesisi projelendirme etüt çalışmalarının da devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Salda Gölü'nden Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından periyodik olarak numune alınmakta ve analiz sonuçlarında yüzme suyu kalitesini etkileyecek bir değer bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, su analiz sonuçlarına da yer verilerek, 2020 yılı haziran, temmuz ve ağustos aylarında yapılan 6 su analiz sonuçlarına göre, "Beyaz Adalar olarak bilinen Akkumluk Plajı, Orman Plajı, Belediye Halk Plajı ve Doğanbaba Plajı'nda yüzme suyu kalitesinde en yüksek seviye olan "iyi" sonucu alındı.

Öte yandan geçtiğimiz ay Burdur Valisi Ali Arslantaş da sosyal medya hesabından su analiz sonuçlarına göre Salda Gölü'nün suyunun içilebilir kalitede olduğunu paylaşmıştı.

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Kaynak: AA

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