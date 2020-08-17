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Son dakika haberleri... Salda Gölü'nde çamur çukuruna giren Ruslar, jandarma tarafından çıkarıldı

Son dakika gündem haberi... Salda Gölü'nde çamur çukuruna giren Ruslar, jandarma tarafından çıkarıldı Türkiye'nin Maldivlerinden kil alana para cezası Salda Gölü'nden kil alan ve çamur çukurlarına girene ceza uygulanıyor Burdur'un Yeşilova ilçesinde doğasıyla dikkat çeken ve 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen...

17.08.2020 18:30 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:03

Salda Gölü'nde çamur çukuruna giren Ruslar, jandarma tarafından çıkarıldı

Türkiye'nin Maldivlerinden kil alana para cezası

Salda Gölü'nden kil alan ve çamur çukurlarına girene ceza uygulanıyor

BURDUR - Burdur'un Yeşilova ilçesinde doğasıyla dikkat çeken ve 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nde koruma çalışmaları kapsamında gölden kil alan ve çamur çukurlarına girene ceza uygulanıyor. Bölgede denetimlerini artıran jandarma, kil banyosu yapan yerli ve yabancı turistleri uyarıp bölgeden uzaklaştırdı. Denetim kapsamında dürbünle Rus turistlerin çamur çukuruna girdiğini gören jandarma ekipleri, yanlarına giderek konulan yasaklarla ilgili Rusça uyardı ve turistleri çamurdan çıkardı.

Suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle oluşan güzel manzarasıyla yerli-yabancı misafirlerin uğrak noktası olan Salda Gölü'nün korunması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Burdur Valiliği ve Yeşilova Kaymakamlığı çeşitli çalışmalar yürütüyor. Koruma çalışmaları kapsamında göl sahasından kil alan, sahilin derinleşmesine neden olan, sigara içen ve genel çevre kurallarına uymayanlara çevrede devriye gezen jandarma ekiplerince 392 TL idari para cezası uygulanıyor.

Beyaz kumsalda sandalye, şezlong, çadır kuranlar, yiyecek içecek tüketenlere de idari para cezası uygulanıyor.

Diğer yandan çamur çukurlarının etrafı halatlarla çevrildi. Çukurlara girilmesinin yasak olduğunu belirten uyarı tabelaları da hazırlandı.

Gölde denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, Türk vatandaşları konuyla alakalı uyarıyor. Denetim sırasında dürbünle bazı Rus turistlerin çamur çukuruna girdiğini gören jandarma, yanlarına giderek turistleri konulan yasaklarla ilgili Rusça uyardı ve turistleri çamurdan çıkardı. Jandarma, Rusça yasak tabelalarının henüz konulmadığı için herhangi bir cezai işlem uygulamadı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Salda Gölü'nde çamur çukuruna giren Ruslar, jandarma tarafından çıkarıldı

Kaynak: İHA

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