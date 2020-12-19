Son dakika haberleri: Salda Gölü kıyısına ahşap üniteler yerleştirilmeye başlandı
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Son dakika haberleri: Salda Gölü kıyısına ahşap üniteler yerleştirilmeye başlandı

19.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:46
Son dakika haberleri: Salda Gölü kıyısına ahşap üniteler yerleştirilmeye başlandı

Son dakika haber... TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar kapsamında, ahşap üniteler yerleştirilmeye başladı.

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar kapsamında, ahşap üniteler yerleştirilmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla geçen yıl mart ayında Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi ilan edilen Salda Gölü kenarında çalışmalar devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Beyaz Adalar ve Halk Plajı'nda gölün yapısına zarar vermeyecek şekilde yaptırılan ahşap üniteler yerleştirilmeye başlandı. Ahşap ünitelerin, berrak ve turkuaz renkli suyu ile yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bırakan Salda Gölü'nün doğal yapısına zarar vermeyecek şekilde tasarlandığı ve tamamen doğal malzemelerden yapıldığı belirtildi.


Son dakika haberleri: Salda Gölü kıyısına ahşap üniteler yerleştirilmeye başlandı
Son dakika haberleri: Salda Gölü kıyısına ahşap üniteler yerleştirilmeye başlandı
Son dakika haberleri: Salda Gölü kıyısına ahşap üniteler yerleştirilmeye başlandı
Son dakika haberleri: Salda Gölü kıyısına ahşap üniteler yerleştirilmeye başlandı
Son dakika haberleri: Salda Gölü kıyısına ahşap üniteler yerleştirilmeye başlandı
Son dakika haberleri: Salda Gölü kıyısına ahşap üniteler yerleştirilmeye başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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