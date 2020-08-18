Son dakika haberleri... Salda Gölü için yeni yasaklar
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Son dakika haberleri... Salda Gölü için yeni yasaklar

Son dakika haberleri: Burdur Valiliği, Salda Gölü ve çevresinin korunması amacıyla bir dizi karar aldı.

Son dakika haberleri... Salda Gölü için yeni yasaklar
18.08.2020 19:02 | Son Güncelleme: 18.08.2020 19:49

Burdur Valiliği, Salda Gölü ve çevresinin korunması amacıyla bir dizi karar aldı. Çukur oluşturulması ve buralarda çamur banyosu yapılmasının, gölün tabanı ve sahilden killi çamur ve kum alınmasının yasaklandığı kararla tütün ürünleri ile ilgili izmarit, paket, kağıt gibi her türlü malzemenin çevreye atılması ve sigara ile diğer tütün ürünlerinin içilmesinin de önüne geçilecek. Bölgede çadır kurulamayacak, piknik yapılamayacak, göl içinde sabun gibi kozmetik ürünler kullanılmayacak, piknik yapılamayacak.

Burdur Valiliğinden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, Salda Gölü'nün temiz ve doğal haliyle gelecek kuşaklara miras bırakılması amacıyla Valilik tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile çok yakın bir koordinasyon içinde yapılan çalışmalar büyük bir hassasiyet içerisinde yürütüldüğü hatırlatıldı. Yürütülen çalışmalarda özellikle son yıllarda yaşanmakta olan turizm hareketliliği dolayısıyla yaşanan ziyaretçi yoğunluğunun Göl ve çevresine zarar vermesinin önlenmesi ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi birinci planda tutulduğu kaydedilen açıklamada Salda Gölü ve çevresinin doğal yapısının korunması, kendine özgü beyaz kum yapısının zarar görmesinin önlenmesi ve çevre kirliliğine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak "Beyaz Adalar" bölgesi ile "Halk Plajı" bölgesinde ahşap bariyerler ile çevrilmiş hat ile kıyı arasında kalan alanda alınan kararlar açıklandı. İl Mahalli Çevre Kurulunca yasak getirilen konular şu şekilde sıralandı:

"Çukur oluşturulması ve buralarda çamur banyosu yapılmasının, gölün tabanı ve sahilden killi çamur ve kum alınması, tütün ürünleri ile ilgili izmarit, paket, kağıt vb. her türlü malzemenin çevreye atılması ve sigara ile diğer tütün ürünlerinin içilmesi, her türlü yiyecek ve içecek maddesi sokulması ve tüketilmesi, piknik yapılması, göl içerisinde ve duş alanlarında şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerinin kullanılması, şezlong veya buna benzer malzemelerin sokulması ve her türlü çadır kurulması, göl havzasında piknik alanı olarak belirlenen yerler dışında ateş yakılması."

(İHA)

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Kaynak: İHA

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