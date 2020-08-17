Son dakika haberleri | Salda Gölü, bölge ekonomisine katkı sağlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Salda Gölü, bölge ekonomisine katkı sağlıyor

Gelen son dakika haberlerine göre BURDUR'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü'nün bölge ekonomisine de önemli oranda katkı sağladığı tespit edildi.

Son dakika haberleri | Salda Gölü, bölge ekonomisine katkı sağlıyor
17.08.2020 17:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:27

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü'nün bölge ekonomisine de önemli oranda katkı sağladığı tespit edildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden (MAKÜ) öğretim görevlisi Uğur Tozkoparan yaptığı araştırmada, 2018 yılından önce Yeşilova'da apart ve pansiyon faaliyeti yapılmazken, bugün itibarıyla 32 apart ve pansiyon ile 47 yeni işletme açıldığını söyledi.

Burdur MAKÜ öğretim görevlisi Uğur Tozkoparan, 'Salda Gölü ve çevresinin turizm potansiyeli' ve 'Yeşilova ilçesinin sosyo-ekonomik yapısına etkisi' konulu çalışmalar hazırladı. Son dönemde yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla 'Türkiye'nin Maldivleri' adıyla tanınan Salda Gölü'nde yaptığı çalışmaların sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulunan Uğur Tozkoparan, özellikle 2018 yılından sonra Salda Gölü'nü ziyaret edenlerin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sonrası bilinirliğinin arttığını söyledi. Devletin ve turizm sektörüyle ilgili kurum  ve kuruluşların yaptığı çalışmalar sonrası Salda Gölü'nün tanıtım ivmesinin hız kazandığını aktaran Uğur Tozkoparan, bunun sonucunda da Salda Gölü'ne gelen turist sayısının ciddi anlamda artış gösterdiğini vurguladı.

'BURAYLA İLGİLİ ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPILMASI GEREKİYOR'Salda Gölü'nün sosyal medya ve ülkedeki televizyonlarla gazetelerde sürekli gündem olmaya başladığını anlatan Uğur Tozkoparan, "Bu da insanların daha çok dikkatini çekti ve Salda Gölü'nün ünü ülkemiz sınırları dışına da taştı. Bunun son örneği de NASA'nın yapmış olduğu paylaşım. Yapılan paylaşımda Salda Gölü jeolojik özellikleriyle Mars'ta bulunan Jezero Krateri'ne benzetiliyor. Dolayısıyla bu da Salda Gölü'nü daha çok dünyanın gündemine taşımış oluyor. Burayla ilgili özel çalışmalar yapılması gerekiyor. Çünkü burası özel bir yer, çeşitli flora ve faunanın yaşadığı ve özellikleri bakımından hassas bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Buraya birçok bilim insanının da dikkati kaymış durumda. Salda Gölü ile ilgili birçok çalışmalar yapılmaya başlandı" diye konuştu.'İSTİHDAMA OLUMLU BİR KATKI YAPTIĞINI GÖRDÜK'MAKÜ akademisyenleri olarak kendilerinin de Salda ile ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydeden öğretim görevlisi Uğur Tozkoparan, şöyle dedi:

"Ben buradaki gelişen turizm faaliyetlerinin Yeşilova ilçesinin sosyo-ekonomik yapısına etkisini ölçmeye çalıştığım ve daha sonra da Yeşilova ilçesine gelen turistlerin yöreyle ilgili görüşlerini ölçmeye çalıştığım iki araştırma gerçekleştirdim. Araştırma sonucunda önemli, çok anlamlı sonuçlara da ulaştım. Burada en önemli açıdan mesela işletmecilerle yerel halkın görüşlerinde istihdama olumlu bir katkı yaptığını gördük. 2018 yılından önce Yeşilova ilçemizde apart ve pansiyon faaliyeti yapılmazken bugün itibarıyla Yeşilova ilçemizde 32 apart ve pansiyon açıldığını araştırmamızda tespit ettik. 47 de yeni işletme açılmış. 5 tane otelimiz var ama gelen turist sayısına göre bunlar tabii ki yetersiz kalıyor. Bu yetersizliğin de giderilmesi yönünde üniversitemizde ciddi anlamda çalışmalar yapıyor. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın da destekleriyle üniversitemiz öncülüğünde Yeşilova'da bulunan Meslek Yüksekokulumuzun üst katlarını 150 kişi kapasiteli otele dönüştürüyoruz ki böylece bölgeye gelen turistlerin çok dert yandığı, özellikle şikayet ettiği konaklama problemine bir katkımız olacağını düşünüyoruz. Bölgenin doğal kaynaklarının gelecekte ne duruma geleceğini bilemeyiz. Çünkü turizmin olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz etkileri de olabilir. Bu yüzden orada sigara içme yasağının getirilmesi, insanlar oradaki balçığı sağlığa iyi geldiğini düşündükleri için yüzlerine, ciltlerine, hastalıkları gidereceğini düşündükleri için vücutlarına sürüyor. Bunun mesela dışarı çıkarılmasının yasaklanması, çadır alanlarının, mangal faaliyetlerinin nerede yapılacağı, neyin nerede gerçekleştirileceğinin düzenlenmesi ve bunların bir koruma kullanma dengesi göz önünde bulundurularak titiz bir şekilde gerçekleştirilmesi son derece faydalı. Biz de çalışmalarımızda zaten bunları özellikle vurguluyoruz."


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Magazin
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Taksiciler arasında 'yolcumu aldın' kavgası çıktı! 3. Sayfa
Taksiciler arasında "yolcumu aldın" kavgası çıktı!
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence 'George Floyd' muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi
Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi
Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Batman'da HDP'den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Batman'da HDP'den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Feci kaza! Motosikletinin kontrolünü kaybeden genç, arkadaşıyla beraber yola savruldu
Feci kaza! Motosikletinin kontrolünü kaybeden genç, arkadaşıyla beraber yola savruldu
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi
Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Angela Merkel Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hümeyra Cem Yılmaz Tuba Büyüküstün İbrahim Büyükak
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Bakan Bursa Adana
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Salda Gölü, bölge ekonomisine katkı sağlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 17:54:02. #1.15#
title