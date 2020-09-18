Son dakika haberleri! Sakaryaspor'da 3 oyuncu koronavirüse yakalandı
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Son dakika haberleri! Sakaryaspor'da 3 oyuncu koronavirüse yakalandı

Son dakika spor haberi... SAKARYASPOR'da, 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Son dakika haberleri! Sakaryaspor'da 3 oyuncu koronavirüse yakalandı
18.09.2020 00:10 | Son Güncelleme: 18.09.2020 00:15
SAKARYASPOR'da, 3 futbolcunun  koronavirüs testi pozitif çıktı. Futbolcuların tedavilerine başlanıldı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada,  "Yapılan tetkikler sonucunda 3 oyuncumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi. Sakaryaspor, pazar günü deplasmanda 1922 Konyaspor ile karşılaşacak.

 


- Sakarya

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Kaynak: DHA

DHA Editörü - Ramiz Kaan OKTAR
Ramiz Kaan OKTAR
DHA Editörü
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