Son dakika haberleri! Sakaryaspor'da 3 oyuncu koronavirüse yakalandı
Son dakika spor haberi... SAKARYASPOR'da, 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
18.09.2020 00:10 | Son Güncelleme: 18.09.2020 00:15
SAKARYASPOR'da, 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Futbolcuların tedavilerine başlanıldı.
- Sakarya
TFF 2. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda 3 oyuncumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi. Sakaryaspor, pazar günü deplasmanda 1922 Konyaspor ile karşılaşacak.
- Sakarya
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Kaynak: DHA