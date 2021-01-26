Son dakika haberleri! Sakarya Valisi Kaldırım'dan "patlama ihbarı" açıklaması Açıklaması
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Son dakika haberleri! Sakarya Valisi Kaldırım'dan "patlama ihbarı" açıklaması Açıklaması

26.01.2021 18:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:16
Son dakika haberleri! Sakarya Valisi Kaldırım'dan

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentin birçok bölgesinden duyulan yüksek sese ilişkin, il genelinde yapılan taramada, herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığının ilgili birimlerce tespit edildiğini bildirdi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentin birçok bölgesinden duyulan yüksek sese ilişkin, il genelinde yapılan taramada, herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığının ilgili birimlerce tespit edildiğini bildirdi.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya'da patlama olduğu yönünde ihbarlar geldiğini ve paylaşımlar yapıldığının görüldüğünü belirterek, "İlimiz genelinde yapılan taramada herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığı ilgili birimlerimizce tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

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