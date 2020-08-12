Son dakika haberleri | SAKARYA Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü Son dakika güncel haberi: Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldüSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Dalkılıç (20) yaşamını yitirdi.

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Dalkılıç (20) yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza dün gece saatlerinde, Akyazı ilçesi Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Dalkılıç idaresindeki motosiklet önünde caddede ara sokağa girmek için dönüş yapan otomobile çarparak yol kenarına savruldu. Kazada ağır yaralanan Emre Dalkılıç, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emre Dalkılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü B.V. gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin ara sokağa dönüş yaptığı sırada arkadan hızla gelen motosikletin araca çarpması ve yola savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA