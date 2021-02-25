Son dakika haberleri | DEAŞ operasyonu: 12 kişi tutuklandı
Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya merkezli 2 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün sözde "Irak iç güvenlik emiri"nin de bulunduğu Irak uyruklu 12 şüpheli tutuklandı.
Sakarya merkezli 2 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün sözde "Irak iç güvenlik emiri"nin de bulunduğu Irak uyruklu 12 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 22 Şubat'ta Sakarya ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen, örgütün sözde "Irak iç güvenlik emiri" olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli ile geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında bilgi bulunan Irak uyruklu 11 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı