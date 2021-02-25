Son dakika haberleri | DEAŞ operasyonu: 12 kişi tutuklandı

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Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya merkezli 2 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün sözde "Irak iç güvenlik emiri"nin de bulunduğu Irak uyruklu 12 şüpheli tutuklandı.