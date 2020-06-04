Son dakika haberleri... SAKARYA Kavşakta 5 araç ardı ardına çarpıştı Son dakika güncel haberine göre Kavşakta 5 araç ardı ardına çarpıştıSAKARYA'nın Erenler ilçesinde, kavşakta 5 araç ardı ardına çarpıştı.

Kavşakta 5 araç ardı ardına çarpıştı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, kavşakta 5 araç ardı ardına çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, kamyondan dökülen mısır taneleri süpürülerek çuvallara dolduruldu.

Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Erenler ilçesi Pekşenler mevkiinde meydana geldi. 54 FY 321 plakalı kamyonet kavşakta 54 ADY 540 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza yapan araçları fark eden 54 FY 458 plakalı kamyonun sürücüsü, ani fren yaparak aracı durdurdu. Arkadan gelen 34 YJ 3269 plakalı TIR kamyona, 54 GC 137 plakalı otomobil de TIR'a arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi ulaşıma kapanırken, yolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kamyondan dökülen mısır taneleri, araç sürücüsü ve arkadaşları tarafından toplanarak çuvallara konuldu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA