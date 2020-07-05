Son dakika haberleri: SAKARYA Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz, son...
Gelen son dakika haberine göre SAKARYA Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.
05.07.2020 20:15 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:26
SAKARYA Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
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Kaynak: DHA