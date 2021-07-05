Son dakika haberleri... Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tahliye edilen iki sanık tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin davada bir önceki duruşmada tahliye edilen iki sanık itiraz üzerine yeniden tutuklandı.