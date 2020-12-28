Son dakika haberleri: Sakarya'da "Yöresel Yemek Tarifleri ve Sunumu" yarışması düzenlenecek
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Son dakika haberleri: Sakarya'da "Yöresel Yemek Tarifleri ve Sunumu" yarışması düzenlenecek

28.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:28
Son dakika haberleri: Sakarya'da

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'nın mutfak kültürünün tanıtılması amacıyla "Sakarya Yöresel Yemek Tarifleri ve Sunumu" yarışması düzenlenecek.

Sakarya'nın mutfak kültürünün tanıtılması amacıyla "Sakarya Yöresel Yemek Tarifleri ve Sunumu" yarışması düzenlenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin zengin mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası boyutta daha geniş kitleler tarafından tanınması, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin ortaya çıkarılması yönünde çalışmalar sürüyor.

Açıklamada, tespit edilen yemeklerin günümüz yemek kültürüne uyarlanarak gastronomi turizmi alanında da ön plana çıkarılması kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek yarışmanın "Bilinen yöresel yemekler", "Unutulmaya yüz tutmuş/az bilinen Sakarya'ya özgü yöresel yemekler" ve "Bilinen ve unutulmaya yüz tutmuş/az bilinen yöresel yemeklerin modernize edilmiş sunumları" kategorilerinde yapılacağı kaydedildi.

Bir yarışmacının bütün kategorilerden başvuru yapabilme ve her kategori için en çok iki adet yemekle katılım sağlama hakkı bulunduğu yarışmada kategori birincilerine 750 lira, kategori ikincilerine 6 kişilik yemek takımı hediye edilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin başvuru formunu doldurup, başvurusunu yaptıkları yemeğin video kaydını, fotoğraflarını ve yemeğin tarifini isim, soy isim, iletişim numarası ile "iktm54@ktb.gov.tr" adresine 5 Ocak 2021-5 Şubat 2021 tarihlerinde göndermeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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