Sakarya'da valiz içerisinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Haberler

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Sakarya'da valiz içerisinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'da valiz içerisinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda valiz içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da valiz içerisinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda valiz içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretini önlemeyen yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda E.T. ve K.Y. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 0,78 gram esrar maddesi ile bin 20 adet ecstasy uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sakarya'da valiz içerisinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Sakarya'da valiz içerisinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Sakarya'da valiz içerisinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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