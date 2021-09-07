Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağustos ayı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağustos ayı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Konuyla alakalı gözaltına alınan 48 şüpheliden, 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin Ağustos ayında düzenledikleri operasyonların bilançosu açıklandı. Rapora göre, Sakarya genelinde onlarca adrese farklı tarihlerde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen 44 operasyonel faaliyette 48 şüpheli yakalandı. 28 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 21 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ve 5 şüpheliye ise 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Operasyonlarda; 2 bin 192 adet ekstasy uyuşturucu hap, 53,01 gram kokain, 658,39 gram eroin, 3 bin 827,27 gram bonzai, 234,34 gram skank, 156,473 gram metamfetamin, 429 kök Hint keneviri, 301 adet captagon, 7 bin 273,06 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca yapılan ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında da 3 adet hassas terazi, 1 adet tüfek, 1 adet tabanca ve 6 adette fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticareti suçundan aranması bulunan 13 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. - SAKARYA

Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Banyoda eşini öldüren koca aynı tabancayla intihar etti
Banyoda eşini öldüren koca aynı tabancayla intihar etti
Otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför silahlı saldırıya uğradı
Otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför silahlı saldırıya uğradı
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Münir Özkul Deniz Akkaya
Spor Diego Cristiano Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 13:23:17. #1.14#

title