Son dakika haberleri: Sakarya'da üniversite ve liselere hazırlanan imam hatip öğrencilerine kaynak kitap desteği

SAKARYA (AA) - Sakarya'da üniversite sınavına girmek için hazırlanan 1333 Anadolu imam hatip lisesi ve 2 bin 659 imam hatip ortaokulu son sınıf öğrencisine kaynak kitap desteği sağlandı.

Sakarya İmam Hatipler Derneği (SİMDER) ve Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi arasındaki "İyilik Okulu" protokolü çerçevesinde, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Deniz Feneri Derneği Genel Merkezi'nin çalışmasıyla üniversiteye hazırlanan son sınıf Anadolu imam hatip lisesi ve ortaokulu öğrencileri için hazırlanmış yardımcı kaynak kitaplar öğrencilere teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, AA muhabirine, ayrım gözetilmeksizin kaynak kitap dağıtımının gerçekleştirildiğini belirterek, "Öğrencilerimizin bu kitapların da yardımıyla daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Bunun sonucunda da vatanına, milletine, bayrağına, devletine bağlı hayırlı evlatlar yetişecek. Okuyacaklar, düşünecekler, uygulayacaklar, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi işleri neticelendirecekler. Hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

SİMDER Başkanı Yahya Bakır da geçen yıl lise son sınıf öğrencilerine dağıtılan kitap sayısının arttığını ve bu sene ortaokul öğrencilerine de ulaştığını aktararak, "Öğrencilerimizin güçlü, bilgili, akıllı olmasını istiyoruz çünkü yaşadığımız coğrafya zor bir coğrafya. Eğer barışı tesis etmek istiyorsanız güçlü olmalısınız. Kötülüğü engellemek istiyorsunuz bilgili olmalısınız. Teknolojiyi üretmek istiyorsanız yine bilgili olmalısınız. Biz de çocuklarımıza az da katkı yapmak, onların yanında olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

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