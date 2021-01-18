Son dakika haberleri... Sakarya'da tır yangını
18.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:00
Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'da tırın dorsesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Sakarya'da tırın dorsesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri sapağı mevkisinde Adem Ömürlü yönetimindeki 42 DPE 30 plakalı tırın dorseSİnin tekerleğinde yangın çıktı.
Yangını gören sürücü tırı dorseden ayırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dorsede maddi hasar oluştu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz