Son dakika haberleri... Sakarya'da tır yangını
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Son dakika haberleri... Sakarya'da tır yangını

18.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:00
Son dakika haberleri... Sakarya'da tır yangını

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'da tırın dorsesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Sakarya'da tırın dorsesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri sapağı mevkisinde Adem Ömürlü yönetimindeki 42 DPE 30 plakalı tırın dorseSİnin tekerleğinde yangın çıktı.

Yangını gören sürücü tırı dorseden ayırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dorsede maddi hasar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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