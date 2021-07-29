Tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaralayan polis memuru yakalandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, polis memuru, tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, polis memuru, tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı.
Konya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M.T, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kayınbiraderi B.S. ile Tekeler Mahallesi 1021. Sokak'taki evinin önünde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, üzerinde taşıdığı tabancısıyla B.S'ye ateş etti.
Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan B.S, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan M.T. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz