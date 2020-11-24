Son dakika haberleri... Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 129 bin lira ceza uygulandı
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Son dakika haberleri... Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 129 bin lira ceza uygulandı

24.11.2020 15:37 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:40
Son dakika haberleri... Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 129 bin lira ceza uygulandı

Son dakika haberi: Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 41 kişiye 129 bin 150 lira ceza verildi.

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 41 kişiye 129 bin 150 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında hafta sonu belirlenen saatlerde kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 41 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince 129 bin 150 lira para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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