Son dakika haberleri: Sakarya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri: Sakarya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Sakarya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, 5 zanlı gözaltına alındı.

KARAPÜRÇEK, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Çeşmebaşı Mahallesi'nde karşılaşan İ.K. (27) ve A.Y. ile aralarında husumet bulunan A.Ç. (30), E.Ç. (24), B.Ç. (22), S.Ç. (21) ve O.Ç. (20) tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda A.Ç'nin silahla ateş etmesi sonucu İ.K. çenesinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.K, sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

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