Son dakika haberi | SAKARYA Sakarya'da sera deposunda yangın

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'da sera deposunda yangınSAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, fidan yetiştirilen seranın deposunda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'da sera deposunda yangın

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, fidan yetiştirilen seranın deposunda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saat 18.00 sıralarında, Arifiye İstasyon Caddesi Adapazarı- Sapanca yolu üzerinde bulunan bir seranın deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Depo hasar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı