Son dakika haberleri: Sakarya'da şantaj çetesi çökertildi: 8 gözaltı Son dakika haberi... Sosyal medyada tanıştıkları erkeklerle buluşup, uygunsuz fotoğraflarını çekip tuzağa düşürerek şantaj yapan 3'ü kadın, 5'i erkek olmak üzere 8 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Sosyal medyada tanıştıkları erkeklerle buluşup, uygunsuz fotoğraflarını çekip tuzağa düşürerek şantaj yapan 3'ü kadın, 5'i erkek olmak üzere 8 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kendilerine şantaj paralarıyla aldıkları lüks araca ise el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Sakarya'da sosyal medyada tanıştıkları erkeklerle buluşup tuzağa düşürmek amacıyla uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yapıp yüksek miktarda para talep eden çetenin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucu şantaj yapan 3'ü kadın, 5'i erkek olmak üzere toplam 8 şüpheli tespit edildi. Tespit üzerine polis ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakanalarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin şantaj yaptığı kişilerden aldıkları yüksek miktardaki paralarla, kendilerine lüks otomobil aldığı tespit edilerek araca el konuldu. Adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanırken, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA