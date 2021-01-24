Son dakika haberleri! Sakarya'da sahte dolar bozduran Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! Sakarya'da sahte dolar bozduran Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı

24.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:56
Son dakika haberleri! Sakarya'da sahte dolar bozduran Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, piyasada sahte dolar bozduran Suriye uyruklu kişi yakalandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, piyasada sahte dolar bozduran Suriye uyruklu kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre A.Z. (27), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlaması nedeniyle döviz bürolarının kapalı olduğunu, acilen dolar bozdurması gerektiğini öne sürerek ilçedeki mağaza, market ve akaryakıt istasyonunda toplam 1700 dolar bozdurdu.

İşletme sahipleri, aldıkları 50 ve 100'er dolarlık banknotların sahte olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

Geniş çaplı araştırma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yerini belirledikleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıya yapılan üst aramasında, sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlardan oluşan 2 bin dolar ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde kullanmak, parada sahtecilik ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlarından 5 kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu

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