Son dakika haberleri! Sakarya'da sağlık çalışanları, mevsimlik işçilerin çocuklarını hediyelerle sevindirdi
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Son dakika haberleri! Sakarya'da sağlık çalışanları, mevsimlik işçilerin çocuklarını hediyelerle sevindirdi

Son dakika haberleri! Sakarya'da sağlık çalışanları, mevsimlik işçilerin çocuklarını hediyelerle sevindirdi
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sakarya'nın Arifiye ilçesinde görevli sağlık personeli, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına terlik ve ayakkabı hediye etti.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde görevli sağlık personeli, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına terlik ve ayakkabı hediye etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede çalışan İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, mevsimlik işçilerin çocukları için kendi aralarında kampanya başlattı.

Sağlık çalışanları tarafından alınan terlik ve ayakkabılar, bölgedeki mevsimlik işçilerin çocuklarına ulaştırıldı.

Ailelerin izniyle yapılan dağıtımda yeni terlik ve ayakkabılarına kavuşan çocukların sevinci yüzlerine yansıdı.

Son dakika haberleri! Sakarya'da sağlık çalışanları, mevsimlik işçilerin çocuklarını hediyelerle sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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